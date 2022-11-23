Рассказываем, почему вдруг изменилось расписание электропоездов в Приморье

«Комсомолка» выяснила в чем дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Приморья обратили внимание на изменения в расписании электропоездов, многие не сразу поняли, соответствует ли информация действительности и в чем причина таких перемен. «Комсомолка» решила разобраться, что произошло.

Судя по объявлению для пассажиров, 29 ноября, а также 6 и 13 декабря изменится расписание пригородного поезда № 6707/6705 «Хасан – Уссурийск». Теперь он будет отправляться позже на 1 час 34 минуты. (02:40)

26 ноября, 3 и 10 декабря электропоезд № 6461/6460 «Владивосток – Тихоокеанская» курсирует позже на 2 часа 54 минуты. (10:22)

29 ноября, 6, 13 декабря электричка № 6461 «Владивосток – Партизанск» курсирует позже на 2 часа 54 минуты. (10:22)

В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» корреспонденту объяснили, что информация достоверная. Все дело в том, что в скором времени пройдут плановые технологические ремонтные работы, поэтому на этих направлениях будет сдвиг графика движения.

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