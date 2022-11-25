Поздравление председателя Думы Владивостока с Днем матери

Андрей Брик. Фото: Дума Владивостока

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем матери!

В этот день представительницы прекрасной половины человечества принимают слова признательности за безграничную любовь и заботу о детях, вклад в укрепление семейных ценностей. Ведь именно благодаря материнству на нашей планете продолжается жизнь.

Сознавая особую значимость материнства, депутаты Государственной Думы Российской Федерации вышли с инициативой об учреждении в последнее воскресенье ноября Дня матери. С 1998 года празднование этой даты содействует сохранению традиций бережного отношения к женщине.

Во Владивостоке в рамках федеральных, краевых и муниципальных программ реализуются инициативы по повышению статуса и престижа семьи, поддержке материнства и детства, развитию института приемной семьи.

Молодые семьи получают выплаты на приобретение жилья. Многодетным семьям предоставляются земельные участки под жилищное строительство, выделяются бюджетные средства на обеспечение таких участков инфраструктурой.

Для обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях во Владивостоке в текущем году были открыты два детских сада – в районе Снеговой Пади и на Зеленом бульваре. При поддержке Правительства Приморского края приобретены помещения под детские сады на станции Океанская и в поселке Трудовое, еще два детских сада построены в микрорайоне Патрокл. На увеличение стоимости питания в дошкольных образовательных учреждениях в 2022 году в ходе очередной корректировки бюджета было выделено 27 миллионов рублей.

Не менее важен и вклад общественных организаций, Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» в укрепление идеалов гуманизма, нравственности.

Пусть бесценные усилия матерей по воспитанию детей, созданию семейного благополучия и домашнего уюта будут по достоинству оценены нашим обществом!

От души желаю всем женщинам прекрасного самочувствия, радостных улыбок, воплощения в жизнь светлых надежд, мира и добра!

Председатель Думы города Владивостока Андрей Петрович Брик

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