Фонарный столб рухнул на центральной улице города в Приморье

Рухнувший столб. Фото: Соцсети

В маленьком городе Фокино ранним утром рухнул фонарный столб. К счастью, в этот момент на обычно оживленной улице никого не было. Что произошло в центре города – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Известно, что, так сказать, ЧП случилось на улице Мищенко – это центр города Фокино. Ранним утром там рухнул фонарный железный столб, перегородивший всю дорогу. Машины по ней, конечно, не ездят, зато ходят пешеходы.

Фото с места ЧП. Фото: Соцсети

Чтобы узнать причину падения конструкции, корреспондент «Комсомолки» обратился в аварийную службу электросети Фокино. По словам дежурного электрика «БИК», опора просто пришла в негодность по независящим ни от кого причинам.

– Столб старый железный, сгнил и упал, просто проржавел.

Специалист также отметил, что рабочие оперативно отключили линию электропередач и уже убрали столб.

– Электричество в домах есть, отключена только одна линия уличного освещения. – подытожил собеседник.

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