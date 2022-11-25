В Приморском краевом театре на премьеру спектакля раскупили билеты на два месяца вперед

Билеты на ближайшие восемь постановок раскуплены – до 20-х чисел января. Фото: министерство культуры и архивного дела Приморского края

26 ноября в Приморском краевом театре молодежи состоится премьера спектакля «Ленка», билеты раскупили на два месяца вперед. Современная постановка по мотивам повести Владимира Железникова «Чучело» поднимает темы взаимоотношений между людьми, дружбы и предательства. 24 ноября на пресс-конференции, посвященной предстоящей премьере, специалисты обсудили проблемы буллинга среди подростков и непонимания между поколениями. В мероприятии также приняла участие заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

– Замечательно, что эту постановку увидит большое количество молодежи, подростков и педагогов. Спектакль прошел через экспертный совет, и ребята смогут посещать его по «Пушкинской карте», – подчеркнула министр культуры.

Режиссер Павел Макаров объяснил, что в пьесе мы видим современного героя, который читает повесть «Чучело», погружается в нее и решает сегодняшние свои вопросы при помощи литературы и искусства.

– Какие смыслы мы закладываем в главного героя? Это светлый человек, который попадает в некую среду, и с ним происходят события. Наша задача была – сохранить этот свет, несмотря ни на что, вопреки всему. В этой истории будет много трогательного и важного, смешного и грустного.

Елена Бронникова также отметила, что к написанию пьес в дальнейшем можно и нужно привлекать молодежь, эту идею поддержал руководитель театра Игорь Селезнев. По его словам, такие экспериментальные совместные проекты с молодыми авторами могут быть реализованы уже в следующем году на малой сцене.

Примечательно, что главные роли в спектакле «Ленка» сыграют лауреаты премии молодым авторам и исполнителям в области культуры и искусства в театральной номинации, впервые проводившейся министерством культуры и архивного дела Приморского края в этом году, – Олеся Белоконь и Сергей Рюмкин.

Напомним, в этом году при поддержке регионального минкульта краевой театр молодежи вошел в федеральный проект по сохранению объектов культурного наследия, ведь он – преемник одного из первых театров края – Приморского краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола, построенного в 1950 году.

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