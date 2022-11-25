Паром в Корею будет ходить два раза чаще. Фото: Руслан НОВИКОВ

Международное транспортное сообщение обсудили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и генеральный консул Южной Кореи Ха Бен Кю во время личной встречи накануне, 23 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В первую очередь, приоритетным вопросом стал паромный маршрут между Владивостоком и южнокорейским Донхэ. На судне Eastern Dream перевозки возобновились в августе 2022 года, однако столкнулись с рядом трудностей. «КП» писала, что билеты чрезвычайно сложно было купить, какое-то время сайт компании не работал. Тем не менее морское сообщение наладили, а с декабря текущего года паром будет ходить дважды в неделю, об этом на встрече договорились стороны.

Авиасообщение между Южной Кореей и Владивостоком планирует восстановить российская авиакомпания «Аврора». Как писала редакция, об этом заявлял не так давно экс-директор воздушной гавани Приморья. Однако пока перспективы туманные; обе стороны лишь заверили, что заинтересованы в таком маршруте.

– По поводу возобновления прямого авиасообщения – этот вопрос обсуждается на уровне наших правительств. Надеюсь, в скором времени появится положительный ответ, – приводятся в сообщении слова Ха Бен Кю.

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