Пловец из Приморья показал высокие результаты на чемпионате России

Чемпионат России по плаванию спорта глухих проходил в Саранске. Фото: личный архив Виталия Оботина, САШ Е.В. Швецова.

Чемпионат России по плаванию спорта глухих проходил с 20 по 23 ноября в городе Саранске. Проявить себя и сразиться с сильнейшими соперниками решил житель Приморья Виталий Оботин. По результатам соревнований спортсмен стал обладателем двух золотых и трех бронзовых наград, сообщили в правительстве Приморского края.

Около 300 участников из 31 региона страны собрались на отборочных стартах. Однако конкуренция Виталия не напугала. Он стал первым и показал лучшее время на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием, выиграв две золотые медали. Особо отличился пловец и на 50-метровой дистанции. Хорошее владение вольным стилем, брассом и плаванием на спине принесли ему еще три «бронзы».

Конкуренция не испугала приморца. Фото: личный архив Виталия Оботина, САШ Е.В. Швецова.

Отметил успехи мужчины его наставник заслуженный тренер России Дмитрий Перепелица:

– Виталий в условиях высочайшей конкуренции показал отличную спортивную форму. Чемпионат России был главным отборочным этапом в состав национальной команды на 2023 год, на который запланированы летние Сурдлимпийские игры, перенесенные с этого года.

Следует отметить, что житель Приморья является многократным чемпионом Сурдлимпийских игр, рекордсменом мира и Европы. Ранее спортсмен завоевал пять золотых и одну серебряную медали на Кубке России. Теперь ему предстоит покорить еще одну вершину. Ей станут международные соревнования, которые пройдут с 30 ноября по 4 декабря в белорусском Гомеле.

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