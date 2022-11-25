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НовостиВладивосток25 ноября 2022 0:54

Во Владивостоке все-таки состоятся новогодние массовые мероприятия

Ранее в мэрии сообщили, что общегородского праздника не будет
Роман КИРИЛКИН
Олег Кожемяко на фоне частичной мобилизации призвал отказаться от пышных торжеств.

Олег Кожемяко на фоне частичной мобилизации призвал отказаться от пышных торжеств.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мэр Владивостока Константин Шестаков подписал постановление, которое разрешает проводить на территории городского округа запланированные праздничные мероприятия. Документ вносит послабление в принятый администрацией в конце сентября запрет.

– Внести в постановление администрации города Владивостока от 23.09.2022 № 2285 «О запрете организации и проведения культурно-массовых мероприятий на территории Владивостокского городского округа» следующие изменения: пункт 1 дополнить словами «за исключением мероприятий, включенных в план-календарь (план) мероприятий, утвержденный в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа», – сказано в постановлении.

Напомним, ранее «КП» писала, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко на фоне частичной мобилизации призвал муниципалитеты региона отказаться от пышных торжеств, фейерверков и концертов. Затем расходы на праздничный новогодний салют урезали на 12,8 миллиона, 4 из которых изначально предназначались для красочного пуска. Позднее в мэрии сообщили, что общегородского праздника, кроме «Елки главы» и салюта, не будет. В отдельном материале мы рассказывали, как и где пройдут новогодние ярмарки во Владивостоке.

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