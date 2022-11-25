Олег Кожемяко на фоне частичной мобилизации призвал отказаться от пышных торжеств. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мэр Владивостока Константин Шестаков подписал постановление, которое разрешает проводить на территории городского округа запланированные праздничные мероприятия. Документ вносит послабление в принятый администрацией в конце сентября запрет.

– Внести в постановление администрации города Владивостока от 23.09.2022 № 2285 «О запрете организации и проведения культурно-массовых мероприятий на территории Владивостокского городского округа» следующие изменения: пункт 1 дополнить словами «за исключением мероприятий, включенных в план-календарь (план) мероприятий, утвержденный в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа», – сказано в постановлении.

Напомним, ранее «КП» писала, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко на фоне частичной мобилизации призвал муниципалитеты региона отказаться от пышных торжеств, фейерверков и концертов. Затем расходы на праздничный новогодний салют урезали на 12,8 миллиона, 4 из которых изначально предназначались для красочного пуска. Позднее в мэрии сообщили, что общегородского праздника, кроме «Елки главы» и салюта, не будет. В отдельном материале мы рассказывали, как и где пройдут новогодние ярмарки во Владивостоке.

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