Мужчина находился в федеральном розыске. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке поймали лжестроителя, который обманул 7 человек на 270 тысяч рублей. Найти мошенника удалось после того, как на него написала заявление женщина, которая заплатила ему более 100 тысяч, но так и не дождалась мастера.

Приморец размещал в интернете объявление о своих услугах по строительству, обещал выполнить ремонт в короткие сроки. Так на него и выходили клиенты, которых он в конечном счете оставлял ни с чем. 43-летнего мужчину задержали. Оказалось, что он находился в федеральном розыске, позже полицейские установили его причастность еще к шести аналогичным преступлениям.

На лжестроителя возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до четырех лет колонии.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как в Приморье мошенники обманули женщин на 10 миллионов рублей материнского капитала. Они продавали им несуществующее и разрушенное жилье.

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