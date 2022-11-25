Золотая жила: дальневосточники после сентября резко обогатили местные банки

Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общий объем денег жителей Дальнего Востока в банках вырос до 1,4 триллиона рублей без учета эскроу-счетов (как правило, такие используются при долевом строительстве). Таким образом прирост денег на вкладах (из-за роста процентных ставок в сентябре) составил 4%. Об этом рассказали в Дальневосточном ГУ Банка России.

Это коснулось и долгосрочных, и краткосрочных рублевых вкладов. Компании перевели на счета в банках всего более 876,6 миллиарда рублей (рост на 37%). Приморье в этом списке лидирует, средства местных юрлиц достигли 245,8 миллиарда рублей.

– В целом по ДФО ставки в июле – сентябре были ощутимо выше, чем в прошлом году, хотя изменялись неоднородно. К концу III квартала они сложились на уровне 5,49% для краткосрочных вложений и 7,22% для долгосрочных, – уточнил Сергей Белокриницкий, начальник экономического управления ДВ ГУ Банка России.

Крупнейшие банки в ноябре вновь массово повысили ставки по долгосрочным депозитам, несмотря на сохранение ключевой ставки в 7,5%. Это связано с оттоком денег со счетов. Стоит ли «копить» в банке сейчас – в материале «КП».

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