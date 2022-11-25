Наглый водитель в Приморье проехал по тротуару и оставил след из мертвых голубей

Приморца привлекли к административной ответственности сразу по нескольким статьям. Фото: пресс-служба ОМВД России по Находкинскому городскому округу.

Видеозапись женщины из Находки помогла сотрудникам правоохранительных органов найти и наказать нерадивого водителя. Местный житель нарушил правила дорожного движения, выехал на тротуар и сбил целую стаю голубей. Мужчину привлекли к административной ответственности сразу по нескольким статьям, сообщили 25 ноября в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве установили, что произошло все в Находке на улице Ленинской, 12. Водитель автомобиля LADA Largus в светлое время суток проехал по территории в зоне действия знака «Пешеходная зона», задавив при этом находившихся там птиц. Установили личность правонарушителя специалисты. Им оказался 38-летний местный житель, который дал объяснения в участке.

Мужчину привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (часть 1, статья 12.16 КоАП РФ), и нарушение требований законодательства в области технического осмотра (статья 14.4.1. КоАП РФ). Теперь приморцу предстоит не только переосмыслить свое поведение, но и оплатить штрафы.

Полиция поблагодарила женщину, которая засняла на телефон злоумышленника. Благодаря видеозаписи наглый водитель понес справедливое наказание.

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