«Мы на пределе, готовы перекрыть трассу Владивосток – Находка»: что происходит в одном из городов Приморья

Жители на пределе, отопительный сезон начался, а горячей воды до сих пор нет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Около полумесяца жители города Фокино остаются без горячей воды. В редакцию «Комсомольской правды – Владивосток» обратился мужчина, который рассказал, что местные буквально на грани. Приморец просит, чтобы правительство вмешалось в ситуацию. Но обо всем по порядку – в материале «КП».

Отопительный сезон в городе стартовал еще в начале ноября. На конец месяца тепло получают все дома в Фокино, но вот незадача: горячей воды, которую отключают здесь каждый год с мая, до сих пор так и нет. Организация ООО «ИКС Фокино», которая является как раз таки теплоснабжающей организацией и оказывает услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории ЗАТО, точных ответов жителям не дает и, что называется, «переводит стрелки». А тем временем по городу ходят слухи, что в этом сезоне горячее водоснабжение в домах так и не появится.

– «ИКС Фокино», как и администрация, не могут внятно объяснить, в чем проблема. Жители на пределе, если в ближайшее время ситуация не изменится, то они готовы перекрыть трассу Владивосток – Находка, чтобы власти Приморья вмешались в ситуацию, – пишет местный житель.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» связалась с пресс-секретарем главы города Фокино. Екатерина Приписнова сообщила, что в ООО «ИКС-Фокино» готовы к подаче горячего водоснабжения, проблема кроется в другом.

– После аварийной ситуации на центральном водоводе, по информации Примтеплоэнерго, резервуары с водой еще не наполнены полностью. Сотрудники ООО «ИКС-Фокино» уже проводят постепенное подключение, к 25 ноября подключены три ТЦП из семи. Ориентировочный срок подачи горячего водоснабжения – 30 ноября.

Речь идет об аварии на центральном водоводе, которая произошла из-за ремонта дороги. Магистральный водопровод и без этого находился в удручающем состоянии: сказывается его долгий срок службы городу – более 40 лет. Но специалисты, конечно, стараются исправить ситуацию.

– С февраля 2022 года ведутся проектировочные работы. Был подключен новый участок водовода к централизованной системе водоснабжения города. Был заменен самый сложный и высокоаварийный участок водовода длиною 1,3 километра. В 2023 году здесь планируется комплексная реконструкция системы водоснабжения. До 2025 года будет построена новая водоочистная станция на реке Промысловка и заменено более 80 километров водовода от Волчанецкого гидроузла до Дуная, – уточнила Екатерина Приписнова.

Но пока что это только слова и обещания, как считают местные, которые уже давно привыкли жить, периодически лишаясь какого-нибудь блага цивилизации на длительное время. Совсем недавно, кстати, здесь несколько дней отсутствовала холодная вода, для жителей даже организовывали подвоз.