Грузовик размотало об леера на оживленной трассе во Владивостоке – кадры

Предоставлено «Комсомольской правде – Владивосток».

Очевидцы сообщили редакции «Комсомольской правды – Владивосток» о ДТП, произошедшем в районе улицы Калинина. Большегруз-тягач врезался в леерное ограждение, кабина водителя оказалась в противоположной от остальной части авто стороне. О пострадавших не сообщается.

Обстоятельства аварии уточняют сотрудники ГИБДД. Вероятно, грузовик оказался единственным участником ДТП. Подробности того, почему водитель врезался в ограждения, неизвестны. По предварительным данным, рулевой отделался травмами. На отрезке трассы в сторону Русского острова зафиксирована пробка. Всего на дорогах города затор оценили в 4 балла.

Напомним, в Приморье 25 ноября усиленно работает техника, чтобы предотвратить гололедные явления на дорогах. Синоптики предсказали краю снегопад, и осадки действительно выпали в большинстве районов края. Однако Владивостоку пока повезло, дождей со снегом, мешающих движению, в городе пока не зафиксировано. Подробнее о погоде – в отдельном материале «КП».

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