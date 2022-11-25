В Приморье МЧС и МВД усилят меры безопасности в преддверии новогодних праздников

Олег Кожемяко, губернатор Приморья. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Силовые структуры и ведомства гражданской обороны обеспечат защиту Приморского края на период перед новогодними праздниками и в рождественские каникулы. Об этом заявили в руководстве УМВД региона, чьи слова цитирует пресс-служба правительства Приморья.

По информации правоохранителей, не менее 500 сотрудников будут задействованы на время праздничных мероприятий, увеличится число патрулей, маршруты которых будут проходить в непосредственной близости к общественным местам. Это было озвучено на заседании антитеррористической комиссии Приморского края.

– Особое внимание уделят пропуску и досмотру граждан в местах массового скопления. Для этих целей используют рамки металлоискателей, сами же площадки обследуют взрывотехники, – сообщили в УМВД.

МЧС займется пожарной безопасностью края на «взрывоопасный период». Сотрудники ведомства перейдут на несение усиленной службы. В дальневосточном центре, доложил глава Владивостока Константин Шестаков, определили 16 мест для праздничных мероприятий. Подготовят площадки к 25 декабря. Однако, как писала «КП», ряд массовых запланированных гуляний отменили по рекомендации губернатора региона Олега Кожемяко.

– Сформирован и запас оборудования, расходных материалов, запчастей на случай аварийных ситуаций на объектах коммунальной и энергетической инфраструктуры. <...> Отдельного внимания заслуживают аэропорты, вокзалы, мосты и путепроводы, – заявили в пресс-службе регионального правительства.

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