«Бегает, пристает, размножается»: в Приморье обсуждают создание с голубыми глазами

В одном из местных чатов в мессенджере женщина из Большого Камня написал весьма интересное сообщение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Курьезное сообщение всколыхнуло социальные сети в пятницу, 25 ноября. Жительница Приморья обратилась к землякам с необычной просьбой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В одном из местных чатов в мессенджере женщина из Большого Камня написала весьма интересное сообщение. Жительница Приморья пожаловалась на бесхозную собаку, которая, по ее словам, очень любвеобильна.

– Товарищи. Кто хозяин «хася» (собака породы хаски. – Прим. ред.) с разными глазами и в голубом ошейнике? Бегает, размножается, пристает. Буду звонить в отлов. Потом по заявлению забирать будешь, человек безответственный. Ну или кому собачку? Кобель, молодой, любвеобильный.

Земляки тут же сообщили, что собака вот уже четыре дня бегает около одной из школ, животное в ошейнике. Как дальше сложилась судьба животинки – к сожалению, неизвестно.

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