Больше полтонны контрабандной пиротехники пытались провезти в Приморье

Перевел составил почти 600 тысяч фейерверков. Фото: пресс-служба Уссурийской таможни.

Нелегальные пиротехнические изделия обнаружили 25 ноября в Приморском крае. Их масштаб поражал: больше полтонны петард. Однако специалисты Уссурийской таможни проявили бдительность и не допустили контрабанду. Теперь нарушители ответят за свои поступки, заплатив большой штраф.

Прибыл автомобиль с разрывными сигнальными снарядами в пункт пропуска Пограничный. По документам, в машине находилась 21 тонна пиротехники. Профессионалы провели осмотр и взвешивание транспорта с грузом, результатом которого был огромный перевес. Составил он почти 600 килограммов фейерверков, сообщила пресс-секретарь Уссурийской таможни Светлана Горблянская.

Специалисты обнаружили огромный перевес. Фото: пресс-служба Уссурийской таможни.

За сообщение таможенному органу недостоверных сведений о весе товара на злоумышленника завели административное дело (часть 3, статья 16.1 КоАП РФ). Кроме таможенных платежей за незадекларированный товар нарушителю грозит штраф до ста тысяч рублей.

Следует отметить, что в преддверии новогодних праздников ввозить пиротехнику в край стали намного чаще. Несмотря на это, специалисты регулярно напоминают, что товар огнеопасен, а для его ввоза требуются определенные документы.

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