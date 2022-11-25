Во Владивостоке комплексный ремонт провели на 33 улицах

Ремонт дорог провели комплексно и локально. Фото: Администрация Владивостока

Завершился этап ремонта на дорогах Владивостока в 2022 году, за то время успели привести в порядок 33 участка. В этом деле постарались как муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий», так и подрядные организации. Подробности читайте в материале dv.kp.ru.

Стоит отметить, что более чем на 100 адресах устранили ямы и неровности Фото: Администрация Владивостока

Стоит отметить, что более чем на 100 адресах устранили ямы и неровности, а на 33 объектах, которые были включены в список комплексного ремонта, сделали тротуары, поменяли сети инженерных коммуникаций, установили новые остановки, отремонтировали лестницы и подпорные стены, монтировали уличное освещение, а также провели ряд других работ.

Изменения после ремонта. Фото: Администрация Владивостока

Одним из самых крупных проектов стала дорога на Русском острове. Здесь благодаря средствам федерального бюджета уложили 2,7 километра новой асфальтированной дороги. Масштабные работы провели на Калинина, Нейбута и Давыдова. Эти улицы ремонтировали в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожный ремонт в краевой столице подошел к концу. Фото: Администрация Владивостока

Комплексный дорожный ремонт в 2022 году провели по следующим адресам: от Добровольского, 17 до Пацаева, 11; Лазо; от Тетюхинской вдоль домов на Гризодубовой, 71, 67, 65 до Часовитина, 21, 15; Адмирала Фокина; Гризодубова, 50 – 53; Пологая; Луговая, 60 – 62а; участок от остановки «Клиническая больница» до онкодиспансера (Русская, 63а); Котельникова, 2 – Баляева, 38; Краснозаводская; Котельникова, 6 – 10; Глинки; 3-я Поселковая; Тимирязева; Курчатова; Багратиона; Лермонтова, 68б; Сахарный Ключ; Артековская, 9; Хуторская; Иртышская, 22а – 32/4; Херсонская; Вязовая, 1в – 9; Лазурная; Гульбиновича, 8, корп. 2 – 24; Полярная, 7 – 7а; от Терешковой, 14 до Гульбиновича, 16 и Луговая, 71 – 77.

Формируется перечень адресов, где будут проводить ремонт в следующем сезоне. Фото: Администрация Владивостока

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