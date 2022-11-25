Да будет свет: в музейно-театральный комплекс во Владивостоке провели электричество

Специалисты построили траншею длиной 800 метров. Фото: администрация Владивостока.

МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» заканчивает проводить электричество в музейно-театральный комплекс Орлиное гнездо. Всего энергетики проложили 11 километров кабельной линии. Об этом рассказала пресс-служба администрации.

Огромному комплексу, где расположатся филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи и Мариинского театра, нужно электроснабжение мощностью 11 мегаватт. Чтобы обеспечить его, специалисты построили траншею длиной 800 метров и три распределительные подстанции.

– Для надежного обеспечения электроснабжением комплекса новые подстанции обеспечены современным оборудованием, в том числе в них установлены вакуумные выключатели. На случай аварийных ситуаций это устройство моментально отключит оборудование, – рассказал директор ВПЭС Алексей Родькин.

Напомним, что строительство подстанций и электрических сетей полностью завершится до конца ноября 2022 года.

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