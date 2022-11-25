Следственный комитет прокомментировал гибель водных биоресурсов в Приморском океанариуме

Уже назначена судебная биологическая экспертиза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следком РФ по Приморскому краю расследует уголовное дело по факту халатности руководства научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум».

В период с 2021 по 2022 год руководители океанариума, даже точно зная, что нарушают работу жизнеобеспечения биоресурсов, ничего не сделали. Это оказалось не единственным нарушением: качество воды не соответствовало положенным нормативам. Все это привело к смерти дорогих гидробионтов – первой рожденной в неволе в России акулы-зебры и скатов. Ущерб оценивается в размере свыше 3,8 миллиона рублей.

Уже назначена судебная биологическая экспертиза. Она установит все обстоятельства произошедшего. Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала про скандалы в Приморском океанариуме. В деле оказались и жуткие болезни, и смерти, и даже подозрения на коррупцию. Ведь за четыре последних года в резервуарах «Моргариума», как прозвали учреждение в сети, погибло более 200 ценных видов гидробионтов.

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