Дорожные службы Владивостока готовятся к мокрому снегу

Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столица Приморья уже неделю ждет ухудшения погоды. В субботу, 26 ноября, синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, который грозит городу авариями. Из-за этого дорожная служба перевела всю спецтехнику в режим повышенной готовности. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

С полуночи до 3 часов ночи – вот тот самый отрезок, когда ожидаются осадки. Специалисты Примгидрометцентра сообщают, что они могут быть до 1 миллиметра. А утром дороги окажутся скованы гололедом.

– Мониторинг дорожной ситуации ведется в усиленном режиме со вчерашнего вечера. Техника и бригады рабочих находятся в режиме повышенной готовности. Опасные участки дорог, спуски и подъемы, а также основные магистрали будут обработаны противогололедными материалами. С выпадением снега начнется его уборка, – рассказали на муниципальном дорожном предприятии.

Всех водителей просят быть внимательными и осторожными, чтобы не пополнить печальную статистику произошедших ДТП.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как быстро и легко обмениваться новогодними подарками? Рассказываем о шести способах

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.