Умеренный снег и гололедные явления ожидаются в Приморье 26 ноября

Температура воздуха -3…+6°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 ноября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Небольшой, на севере умеренный снег. В отдельных районах гололедные явления. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -3…+6°C.

Во Владивостоке сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, во второй половине сильный. Температура воздуха 0…+2°С, к вечеру понижение до -2…-4°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного, во второй половине до сильного. Температура воздуха 0…+2°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, во второй половине северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +2…+4°C.

Согласно многолетним наблюдениям, погода во Владивостоке 26 ноября чаще была холодной. Температурный минимум метеорологи зафиксировали в 1919 году – 17 градусов со знаком минус. Максимальная температура воздуха в +8,8°С отмечалась в 1945 году.

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