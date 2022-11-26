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26 ноября 2022 2:33

Администрация популярного ТЦ Владивостока сообщила, что здание заминировано

На месте работают сотрудники Росгвардии с собаками, персонал вывели на улицу
Роман КИРИЛКИН
Редакция обратилась в ГУВД, чтобы получить разъяснения.

Редакция обратилась в ГУВД, чтобы получить разъяснения.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Жители Владивостока заметили, как из ТЦ "Первореченский" эвакуировали персонал и покупателей. Как рассказали «КП» сотрудники одного из магазинов, на месте работает полиция, а здание может быть заминировано.

На данный момент и покупатели и продавцы стоят на улице. По информации администрации ТЦ, причиной могло послужить минирование. Пожарных на месте не замечено.

- Весь персонал эвакуировали по пожарной тревоге через главный вход 20 минут назад. Покупателей немного. Полицейские машины стоят за ТЦ. Видимо, чтобы панику не создавать.

Внутри много полицейских с собаками, - сообщили очевидцы.

Росгвардия покинула территорию ТЦ.

Росгвардия покинула территорию ТЦ.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Редакция обратилась в полицию, чтобы получить разъяснения. К слову, часть сотрудников МВД уже уехала, на парковке за зданием замечен только один автомобиль Росгвардии.

Обновление 12:28

Росгвардия покинула территорию ТЦ, приехали следователи. На данный момент персонал и покупателей запустили, пишут читатели.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» рассказывала про юношу, который обозлился на сотрудников РЖД и сообщил работникам ведомства, что заминировал платформу.

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