В страшном ДТП во Владивостоке, в котором перевернулся автомобиль, могут быть жертвы

От удара Camry влетела в столб и перевернулась. ФОТО: Svodka25

Жесткое ДТП произошло во Владивостоке в районе Лесного кладбища. По словам очевидцев, один из автомобилей не пропустил другой при развороте. В результате столкновения погибла женщина, сообщает «КП».

Согласно информации из социальных сетей, водитель Toyota Corolla Fielder при развороте не пропустил Toyota Camry. От удара Camry влетела в столб и перевернулась, находящаяся в салоне водитель оказалась зажата. Ее пытались спасти работники скорой помощи, вытащить из-под завалившегося авто, но увы помочь женщине не удалось, она погибла.

В то время как Camry оказалось на дороге перевернутой, второй автомобиль отбросило на другую сторону трасы. Он не сильно поврежден, с водителем, скорее всего, все в порядке.

Из-за ДТП в сторону города образовалась огромная пробка. Она начинается в районе де-фриза и заканчивается в середине Лесного кладбища. Небольшой затор образовался также в сторону пригорода.

Из-за ДТП в сторону города образовалась огромная пробка. ФОТО: Яндекс.Карты

Редакция издания обратилась в полицию, чтобы получить комментарии насчет ужасной трагедии.

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