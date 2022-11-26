И как теперь жить: с прилавков Владивостока исчезло популярное лакомство

С прилавков магазинов Владивостока пропало лакомство знакомое каждому приморцу. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

С прилавков магазинов Владивостока пропало лакомство знакомое каждому приморцу. Теперь придется с тоской вспоминать тот самый сырный и хрустящий вкус, который радовал любителей кино. Марка Jolly Time может больше никогда не вернуться на стеллажи, сообщает «КП».

Уже не первую неделю в магазинах приморской столицы нет популярного попкорна. Известный во всем крае бренд канул в Лету. В разных магазинах корреспонденту издания рассказали, что Jolly Time сняли с продажи.

Иллюстрация: jollytime.ru

– Мы распродали остатки, и пока что его совсем не будет. Не знаю, когда она появится, – говорит одна из продавщиц.

Неужели рыжую упаковку (а также желтую – с маслом и синюю – с карамелью) больше не купишь? Удивительно, но во Владивостоке есть свой филиал американского бренда. Однако на звонки и вопросы «КП» одна сотрудниц компании отвечает нехотя, со злобой. По ее словам, в офисе никого нет, комментарии она давать не может, перезвонить – не перезвонили. Большие торговые точки тоже отмалчиваются.

Можно предположить, что проблема заключается в логистике, а именно в трудностях с ней, так как пачки с воздушной кукурузой завозились в Россию прямиком из США. К слову, купить здоровую закуску все еще можно, но либо по бешеной цене, либо ее российский аналог (однако достойной замены редакция еще не нашла).

Отметим, что компания Jolly Time основана в Америке еще в 1914 году. Сегодня семейным бизнесом с огромной историей управляют внук и правнуки основателя. Около 130 фермеров выращивают для компании воздушную кукурузу на площадях в 20000 акров, в основном в штатах Небраска и Айова.

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