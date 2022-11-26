Рожениц Владивостока поздравили с Днем матери в роддоме №3

Будущие мамы получили подарки от медучреждения. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Добрая традиция возобновилась во Владивостокском роддоме №3. В субботу, 26 ноября, там поздравили с одним из главных праздников – Днем матери, который отмечается по всему миру в воскресенье. С теплыми словами перед женщинами выступили заведующая женской консультации Марина Михайлова, врач психотерапевт Светлана Новикова, заведующая родовым отделением Наталья Король во главе с руководителем родильного дома №3 Светланой Сагайдачной.

Сотрудники медучреждения рассказали о каждом отделении роддома. Они презентовали женщинам современное оборудование и современные технологии, которые применяются во время беременности, в том числе собравшиеся посетили родильный зал и послеродовое отделение. Мамы, которые приходят уже не в первый и даже не во второй раз в роддом, поблагодарили работников за оказанное внимание.

– Уважаемые наши женщины коллектив «третьего» родильного дома от всей души поздравляет вас с наступающим замечательным праздником - Днём матери! Желаем вам лёгких родов, чтобы ваша беременность благополучно протекала до самой теплой и доброй встречи. Будьте здоровы, пусть у вас будут большие и дружные семьи и помните, что мы всегда готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь, у нас все для этого есть: высокотехнологичное оборудование, квалифицированный медперсонал, комфортные палаты. Хочу поблагодарить всех, кто выбирает наш роддом и кто приходит к нам снова и снова. С праздником милые женщины, – поздравила пациенток главный врач Светлана Викторовна Сагайдачная.

К роженицам обратились сотрудники роддома №3. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Также во время торжественной церемонии будущие мамы получили подарочные наборы. В первую очередь подарки адресованы малышам – бутылочки, подгузники, обложки для свидетельства о рождении и гигиенические салфетки.

К слову пришлась интересная история, о которой рассказали сотрудники. Недавно в роддом поступила беременная женщина старше 55 лет. По словам докторов, роды оказались непростыми, над ними работала целая команда врачей. Пришлось сделать сложную операцию. Приложенные усилия дали свои плоды – на свет появилась девочка. Сегодня малютка и её мама чувствуют себя прекрасно и находятся под присмотром медиков.

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