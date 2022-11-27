Огромное спасибо матерям: поздравление председателя приморского парламента с праздником

Александр Ролик. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Дорогие женщины!

Примите от депутатов Законодательного Собрания Приморья и меня лично самые искренние и сердечные поздравления с Днем матери!

Без малого четверть века этот прекрасный праздник согревает своим теплом окончание осени и дает всем нам возможность еще раз порадовать самых любимых и родных людей. Сколько бы нам ни было лет, слово «мама» всегда возвращает нас в беззаботное и счастливое детство, наполняет душу нежностью и благодарностью. Материнская любовь и вера дают нам силы и опору на жизненном пути, помогают справиться с трудностями и многого добиться.

Хочу выразить всем мамам Приморского края слова глубокой признательности за их самоотверженность и терпение, мудрость и душевную щедрость. Огромное спасибо матерям, взявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, и окружившим их заботой и любовью.

Вы, дорогие наши женщины, делаете мир лучше и добрее, а мы, в свою очередь, стараемся сделать вашу жизнь более комфортной и благополучной. Вопросы материнства и детства всегда находятся в приоритете у депутатов краевого парламента. В Приморье заложен крепкий законодательный фундамент для поддержки семей с детьми, отдельный блок краевых законов направлен на поддержку опекунов, усыновителей и приемных родителей. И вместе с главой региона мы продолжаем эту важную работу.

С праздником! Крепкого здоровья, любви и взаимопонимания, достатка и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Иванович Ролик

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