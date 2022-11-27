Мама – наш лучший друг, наставник и даже защитник

Константин Шестаков. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Дорогие мамы Владивостока! Уважаемые жительницы приморской столицы!

Ежегодно в последнее воскресенье ноября мы отмечаем самый теплый и светлый праздник – День матери!

В жизни каждого человека мама занимает особое место. Она наш лучший друг, наставник, помощник и даже защитник. Мама всегда поддержит в трудную минуту, поможет мудрым советом, сбережет от всех невзгод и бед.

К сожалению, иногда мы забываем, что быть мамой – это работа без перерывов и выходных. Поэтому в этот день от всей души хочу пожелать каждой из вас счастья и безграничной любви. Пусть ваше материнское сердце никогда не болит от переживаний, а душа всегда будет наполнена радостью, подаренной близкими людьми.

С праздником!

Мэр Владивостока Константин Владимирович Шестаков

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