Лжесантехник обманывал пенсионеров в Приморье

Сотрудники уголовного розыска личность преступника установили. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Находке заведены уголовные дела в отношении лжесантехника, подозреваемого в обмане пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивостока».

Находчивый мужчина решил подзаработать легких денег. Приморец под видом сантехника обходил квартиры пожилых людей и предлагал им сантехнические работы. Злоумышленник выбрал удобное время – как раз в начале отопительного сезона, когда обход квартир явно бы не вызвал вопросов. Более того, «рабочий» буквально убеждал в необходимости замены некоторых элементов системы: фитингов, труб, кранов. Доверчивые пенсионеры отдавали деньги на покупку материала, а после этого житель Находки просто пропадал.

В первых числах ноября в полицию стали поступать обращения. Так, например, 84-летний мужчина рассказал, что передал сантехнику 6400 рублей, но услугу не получил. За ним в отдел обратилась 85-летняя гражданка, она лишилась более крупной суммы – 15 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска личность преступника установили. Им оказался местный 42-летний житель, который уже был неоднократно судим за подобные преступления. Кроме того, мужчина ранее работал в управляющей компании. Из-за этого, кстати, одна из пенсионерок по улице Маяковского отдала ему 3200 рублей потому, что лично знала мужчину в лицо.

Следователь отдела МВД России по Находкинскому городскому округу завел уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

– Устанавливаются круг потерпевших и сумма ущерба, причиненного жителям Находки в результате противоправной деятельности подозреваемого, – уточнили в ведомстве.

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