«Намеренно ехал на людей»: что произошло во Владивостоке

Очередной резонанс вызвал автомобилист в дальневосточной столице. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В социальных сетях обсуждают поступок водителя, который заехал на тротуар и едва не проехался по людям. Об этом стало известно благодаря обращению местного жителя в один из популярных пабликов в Telegram. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщается, что инцидент случился в воскресенье, 27 ноября. «Героем» стал водитель на джипе, который заехал прямо на тротуар по направлению с Луговой на Спортивную. Для понимания: вдоль тротуара растянулся так называемый «блошиный рынок». То есть в момент, когда рулевой авто заехал на тротуар, там было достаточно людно.

Какую цель преследовал шофер – пока неизвестно. Однако за этот поступок мужчина может понести наказание, так как снимок авто с государственным номером со стопроцентной вероятностью дойдет до полиции.

Нарушитель спокойствия. Фото: t.me/dpskontrol_125rus

– Несмотря на затруднение при движении по пешеходной дороге, он упорно хотел ехать вперед. На просьбу сдать назад, чтобы можно было пройти, нажал на газ. Стоял, тулился и в итоге проехал по коробкам и вещам. Сделал круг и поехал назад! Зачем создавать людям проблемы на пустом месте, – пишет автор снимка в интернете.

Между тем очевидцы говорят, что автомобиль намеренно ехал на людей.

Последует ли за этой записью какое-то наказание – пока неизвестно. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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