Во Владивостоке реконструировали парк «Солнышко»

Одна из экспозиций в парке. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Обновленный парк «Солнышко» открылся на улице Русской по программе «1000 дворов Дальнего Востока». Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На сегодняшний день в парке установлены все элементы, заявленные в плане. Это и роллердром, и футбольное поле, детская площадка с большими и малыми архитектурными формами, пешеходные дорожки, а также лавочки и сцена. Участок, как отметил сам глава Владивостока, получился очень привлекательным и многофункциональным.

Глава города лично проверил, как обустроили пространство. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

– Надеюсь, для вас – жителей этого района – решения по благоустройству парка будут комфортными, – рассказал Константин Шестаков. – В будущем эта территория обзаведется и пешеходной связанностью между дворами, параллельным тротуаром.

Первые отдыхающие в парке. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Кстати говоря, в других частях Советского района также появятся подобные площадки, добавил мэр.

Местные жители, которые побывали на открытии 26 ноября, рассказали, что всегда мечтали о благоустройстве этой территории. Старшее поколение отметило, что будет проводить здесь занятия спортом, а дети, несмотря на холодную погоду, с самого утра начали гонять в футбол на новом поле.

Обновленное поле. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Напомним, парк «Солнышко» включили в программу «1000 дворов Дальнего Востока» в 2021 году. В 90-х годах территория была заброшена, но шефство над ней взял местный житель Алексей Коньков – арендатор. Сейчас порядок в парке поддерживает его сын Александр, который и согласился передать участок под благоустройство.

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