Опасность поджидает водителей на оживленной трассе во Владивостоке

Фото: https://t.me/svodka_25.

Автомобилистов из Владивостока предупредили о неприятной вещи. Об этом стало известно из социальных сетей. О чем речь – читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Сюрприз» ждет местных водителей в районе моста на Второй Речке. Некогда установленные там камеры видеофиксации нарушений начали работу накануне. Радары фиксируют соблюдение скоростного режима, который установлен там в 60 километров в час. Так как далеко не все соблюдают скорость на дорогах, шоферам массово начали приходить штрафы за нарушение Правил дорожного движения.

Если за подобные проступки будут штрафовать незамедлительно, то в ситуации с выделенными полосами в ГИБДД решили пока повременить. Пока трафик в центре приморской столицы не будет налажен, полицейские будут объяснять водителям о нововведении на дорогах. Штрафовать за нарушения пока никто не будет.

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