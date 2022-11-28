Водителя из машины «вырезали» спасатели: что произошло во Владивостоке ночью

Последствия ДТП. Фото: служба аварийных комиссаров «Автогарант».

Жуткая авария произошла минувшей ночью понедельника, 28 ноября, в центре Владивостока. Об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Автогарант». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент случился в районе улицы Светланской, 103. Все, что известно на данный момент – водитель Toyota Corolla выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Toyota Prius. Удар был слишком сильный, и без помощи спасателей здесь не обошлось.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС деблокировали пассажира «Короллы», который, как и его пассажир, получили серьезные травмы. Медики госпитализировали их в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

И самая главная деталь – виновник аварии мог быть пьян, но пока достоверных подтверждений этой информации нет. «КП – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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