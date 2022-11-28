Бойцов ждали на центральной площади Владивостока их близкие. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

27 ноября спустя 3,5 месяца бойцы первого батальона «Тигр» вернулись домой на приморскую землю. На центральной площади Владивостока солдат ждали их родные и близкие, а также военный оркестр ТОФ, представители молодежных организаций, Юнармии и «Молодой гвардии», губернатор края, а также участники нового, третьего набора в добровольческий отряд.

Олег Кожемяко вручил бойцам отряда «Тигр» награды «За боевую доблесть». Некоторые из добровольцев получили ее еще в зоне СВО.

– Вы первые, кто шагнул в неизвестный отряд, который формировался из числа добровольцев, желающих служить Отчизне и бороться с нацизмом. И вы заслужили эту славу. Следом за вами идут другие батальоны, с каждым днем пополняя численный состав отряда. Но вы были первыми, и сейчас вашу славу продолжают ваши предшественники. Вы воевали в самом славном подразделении – 155-й бригаде ТОФ, и вам есть что рассказать молодежи. С возвращением! – отметил глава края.

Примечательно, что отряд вернулся домой не только в трогательный праздник День матери, но и, как отметил губернатор, в День рождения морской пехоты, «легендарного боевого подразделения, снискавшего славу во всей своей военной истории и по праву завоевавшего звание «гвардейской бригады» за бои на Украине».

Напомним, первую группу добровольцев сформировали еще в июле этого года. За время боев никто из солдат ни разу не покинул позиций, не бросил раненых товарищей. Отряд успешно зарекомендовал себя, поэтому в правительстве разработали и утвердили Законодательным Собранием медаль бойцу «Тигра». Ее вручают за мужество и отвагу, проявленные в боях. К медали прилагаются 50 тысяч рублей и краевые льготы. Сейчас в крае формируется третий набор в добровольческий отряд.

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