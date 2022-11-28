Муниципальная служба приводит в порядок улицы Владивостока

Рабочие убирают слежавшиеся листья, ветки и траву. Фото: МКУ «Зеленый Владивосток».

Работники муниципального предприятия «Зеленый Владивосток» продолжают трудиться на улицах города. Несмотря на наступление холодов, забот у озеленителей по-прежнему много. Если процесс высадки приостановился, то санитарную и формовочную обрезку деревьев и кустарников никто не отменял. К тому же специалисты ежедневно приводят в порядок откосы, газоны и территорию вдоль дорог.

В задачи городских озеленителей входит уборка мусора, упавших веток, слежавшейся травы и листвы. Сотрудники убираются также в парках и скверах и очищают другие зоны на неразграниченных территориях. Как уточнила руководитель «Зеленого Владивостока» Лилия Остюкова, недавно бригады трудились на Тухачевского, Леонова, Нейбута, Сипягина, Адмирала Кузнецова, Магнитогорской, Чкалова, Марины Расковой, Кирова, Ладыгина и других улицах. Всего за неделю с помощью спецтехники рабочие вывезли более 200 кубометров мусора и сухой травы, а также 115 кубометров веток.

Представители муниципальной компании трудятся на неразграниченной территории. Фото: МКУ «Зеленый Владивосток»

Важно отметить, что уход за зелеными зонами на прилегающих к зданиям территориях должны осуществлять собственники строений и арендаторы, а благоустройство придомовых территорий ложится на управляющие компании.

Как ранее сообщала «КП – Владивосток», в этом году на улицах столицы Приморья озеленители высадили около 5000 кустарников, а также около 1000 лиственных и хвойных деревьев. Речь идет о рододендронах, абрикосе и ясене маньчжурском, соснах и елях, вишне Саржента, магнолии Зибольда, дёрне белом, пузыреплоднике и можжевельнике китском. Помимо этого, специалисты высаживали различные цветы на клумбах и в скверах. Новым украшением города стал благоухающий сквер неподалеку от Приморской сцены Мариинского театра. Стараниями озеленителей здесь появились сирень Амурская и Венгерская, спирея Вангутта, вишня Саржента и четыре вида рододендрона.

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