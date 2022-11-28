Руководителям организаций и предприятий Владивостока рекомендуют отпустить сотрудников домой пораньше

В городе с 17:00 ожидается снег с дождем. Фото: КП – Владивосток

Руководителям организаций и предприятий Владивостока сегодня рекомендуют сократить рабочий день в связи с погодными условиями. Также из-за циклона все службы жизнеобеспечения города приведены в состояние повышенной готовности.

Соответствующий документ подписал заместитель главы администрации Максим Акульшин. Отметим, что в городе с 17:00 ожидается снег с дождем. Ориентировочное количество осадков за весь период составит 9-10 миллиметров. Высота снежного покрова сегодня к 17:00 составит 1-3 сантиметра, в дальнейшем уменьшится до 0,5 см. На дорогах ночью и днем 29 ноября сохранится гололедица. Выпадение осадков будет сопровождаться ветром 11-16 метров в секунду.

Отметим, что во Владивостоке с 12 часов дня ввели временное ограничение движения на самом крутом спуске в городе – на улице Капитана Шефнера. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды при муниципальной дорожной службе города.

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