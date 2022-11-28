Мэрия и ДВФУ возьмутся за проблему загруженности автобусов

Ежедневно по городским маршрутам автобусы ДВФУ перевозят около 2500 пассажиров. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

ДВФУ и мэрия создают рабочую группу для решения проблемы загруженности автобусов на маршрутах сообщения с островом Русский. Соответствующее решение было принято на встрече главы города Константина Шестакова и исполняющего обязанности ректора ДВФУ Бориса Коробца.

В состав рабочей группы войдут сотрудники администрации города и вуза, а также студенты ДВФУ и члены профсоюзной организации работников университета. В течение недели рабочая группа будет мониторить дорожную ситуацию: отслеживать загруженность транспорта на разных маршрутах в часы пик и время его прибытия к остановкам кампуса.

Стоит отметить, что предварительно подобное исследование провела инициативная группа студентов Политехнического института ДВФУ. На основе их данных и информации рабочей группы составят наиболее объективную картину загрузки маршрутов общественного транспорта в разные периоды.

Результаты исследований позволят скорректировать расписание автобусов с учетом пиковой нагрузки, а также разработать меры, направленные на улучшение транспортной ситуации. Глава города Константин Шестаков предложил подключить шаттлы ДВФУ к городской системе мониторинга. Это позволит отслеживать перемещение транспорта по дорогам в режиме реального времени через ГЛОНАСС. Сотрудники и студенты смогут видеть местоположение на карте как рейсовых автобусов, так и шаттлов университета. Борис Коробец поддержал данную инициативу.

Напомним, в настоящее время работают четыре городских шаттла ДВФУ. Три маршрута курсируют с понедельника по субботу включительно: «Кампус – Покровский парк – Кампус» (2 автобуса); «Кампус – Баляева – Кампус» (1 автобус); «Кампус – станция «Чайка» – Кампус» (1 автобус).

В администрации Владивостока отмечают, что ежедневно по городским маршрутам автобусы ДВФУ перевозят около 2500 пассажиров. В выходные – около 400–500 пассажиров в день. Проезд бесплатный, вход по пропускам университета. Кроме того, ежедневно внутри кампуса курсируют шесть автобусов. Общее количество перевезенных пассажиров в 2022 году составило около 1 млн человек.

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