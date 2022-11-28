В Корпорации развития Приморья резко сменилось начальство

Экс-директор КРПК Ольга Сун-жаю. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Генеральный директор Корпорации развития Приморского края (КРПК) Ольга Сун-жаю покинула пост после четырех лет на должности. Свой мотив она объяснила личными причинами; информацию подтвердили в пресс-службе КРПК.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», пост гендиректора временно займет Игорь Трофимов – нынешний глава Инвестиционного агентства Приморья. Его команда представляла инвестиционные амбиции региона на Петербургском международном экономическом форуме. Агентство призвано решать административные барьеры при создании масштабных проектов.

– Под руководством Ольги Викторовны деятельность компании увеличилась буквально в десять раз, сформировалась сильная команда и одновременно душевный коллектив, где есть место взаимному уважению, взаимопомощи и любви к своему делу, – рассказали в пресс-службе КРПК.

Напомним, Сун-жаю за четыре года деятельности действительно принимала непосредственное участие в развитии государственно-частного партнерства и разных типов концессионных соглашений, под ее руководством в край привлекли таких масштабных инвесторов, как ООО «Бурдугуз» и группа компаний Mantera Александра Ткачева. Последняя, писала «Комсомольская правда – Владивосток», собирается возвести на Русском острове огромный туристический комплекс с игровым парком. Инвестиционные соглашения Приморья с частными предприятиями превысили в стоимости 83,5 миллиарда рублей.

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