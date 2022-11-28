В АО «Восточный Порт» отпраздновали День матери

Прекрасные мамы. Фото: АО «Восточный Порт»

Замечательный праздник, посвященный Дню матери, отметили в компании АО «Восточный Порт». Уже второй год подряд в конце ноября в компании принято чествовать своих сотрудников, в семьях которых за минувший годичный цикл появилось долгожданное пополнение. Сегодня руководство АО «Восточный Порт» поздравило работников предприятия, в этом году ставших мамами и папами 56-ти малышей – 20-ти мальчиков и 36-ти девочек. Для сравнения: в ноябре 2021-го портовики чествовали родителей 17-ти мальчиков и 24-х девочек.

За прошедший год новорожденные детки появились в семьях работников специализированного угольного комплекса, портофлота, информационно-вычислительного центра, универсального перегрузочного комплекса, санитарно-экологической лаборатории, финансового отдела, отдела главного технолога и службы производственно-технического обеспечения АО «Восточный Порт». Стоит отметить, что подарки, которые были выбраны для портовиков и членов их семей (серебряные ложечки для первого прикорма малышей и освященные тактильные иконки), изготовлены на известном уральском заводе «Кольчугинский мельхиор».

Все дамы остались довольны. Фото: АО «Восточный Порт»

– Дорогие женщины, поздравляю вас с самым замечательным праздником – Днем мамы! «Мама» – это слово, которое мы произносим первым в жизни, мама – это тот человек, который согревает нас всегда своим теплом, дает нужные советы, человек, который на своем «боевом посту» все 24 часа в сутки и на протяжении всей своей жизни, – обратился к героиням праздника управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Оставайтесь всегда такими же красивыми, заботливыми, нежными, и пусть в вашем доме всегда звучит детский смех! Уверен, что чествование родителей малышей в рамках Дня матери станет еще одной доброй и приятной традицией в большом коллективе нашего «Восточного Порта».