Грустная утиная история разворачивается на озере во Владивостоке

Судя по наблюдениям местных жителей, птица сломала крыло. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В редакцию «Комсомольской правды» обратились неравнодушные читатели, из окна последние несколько дней наблюдают печальную картину, редкая утка-мандаринка не может выбраться из озера, которое вот-вот покроется толстым слоем льда.

Судя по наблюдениям местных жителей, птица сломала крыло. Подобраться к ней невозможно, лед слишком тонкий, к берегу она не подплывает – боится. Трагедия разворачивается у санатория по адресу: Сахарный Ключ, 4. Охранник уже пытался поймать пернатого пленника, но безрезультатно. Иногда птица подбирается к суше, сидит на ветке дерева, которая висит прямо над водой.

«Комсомолка» обратилась в пресс-службу Охотнадзора, но пока не получила комментарий о том, что делать в таких ситуациях и как помочь птице. Тем временем утка-мандаринка все еще находится в ловушке, а озеро продолжает замерзать. Поэтому для спасения не так много времени.

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