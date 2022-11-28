Хоккеисты «Адмирала» и администрация Владивостока помогут бездомным животным

Администрация города решила объединить спортсменов, зоозащитников и просто неравнодушных людей для доброго дела. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

5 декабря в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» помимо хоккейного матча пройдет благотворительная акция по инициативе администрации Владивостока при участии фонда защиты бездомных животных «Умка». Хвостатых поддержат хоккеисты «Адмирала», на мероприятии соберут деньги на корм для кошек и собак.

Администрация города решила объединить спортсменов, зоозащитников и просто неравнодушных людей, чтобы вместе помочь братьям нашим меньшим. Болельщики смогут не только насладиться матчем и поддержать любимую команду, но и внести свой вклад в общее доброе дело.

Также на мероприятии зрителям покажут социальный ролик и познакомят с деятельностью фонда помощи бездомным животным «Умка». На стойке у волонтеров можно будет получить дополнительную информацию о работе организации, узнать о спасенных животных и записаться на знакомство с хвостатыми.

– Акцию в защиту животных в таком масштабе мы проводим впервые и очень рады, что наши инициативы услышаны и поддержаны. Это позволяет донести идеи гуманизма и бережного отношения к животным до большего числа жителей и гостей города. Уже сейчас мы видим результат – интерес к этой теме активно растет, – отметила помощник главы Владивостока Яна Красицкая.

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