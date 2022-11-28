Во Владивостоке столкнулись автомобиль скорой помощи и такси

Последствия ДТП. Фото: скриншот с видео.

Еще одна авария произошла на заснеженной и обледенелой трассе во Владивостоке. Об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Автогарант». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В центре внимания на этот раз оказались два авто. Один из них – карета скорой помощи. Вторым участником стал автомобиль, представляющий небезызвестную таксомоторную компанию во Владивостоке.

Все случилось в районе Калинина, 42. Повреждения у машин минимальные. Судя по всему, таксист до последнего пытался уйти от столкновения, от чего и оказался на обочине трассы. По предварительной информации, здоровью и жизни водителей ничего не угрожает – никто не пострадал.

Однако версии шоферов сильно разнятся. Подробности теперь предстоит выяснять компетентным органам.

Напомним, что в дальневосточной столице бушует непогода. Некоторые дороги в городе перекрыты – спуск Шефнера и спуск на Зеленом бульваре. Для большегрузов запретили въезд на объездную трассу Седанка – Патрокл.

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