Корпорация развития Приморского края осталась без генерального директора

После четырех лет работы в корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю покинула пост генерального директора. Фото: Корпорация развития Приморского края.

После четырех лет работы в корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю покинула пост генерального директора. Теперь эту должность займет Игорь Трофимов, глава инвестиционного агентства края. Об этом рассказали в пресс-службе КРПК.

– Под руководством Ольги Викторовны деятельность компании увеличилась буквально в десять раз, сформировалась сильная команда и одновременно душевный коллектив, где есть место взаимному уважению, взаимопомощи и любви к своему делу, каким бы сложным оно не было, – говорится в сообщении пресс-службы КРПК.

Губернатор Приморья поручил Ольге Сун-жаю решение проблем долгостроев. Под ее руководством ввели в эксплуатацию 209 тысяч квадратных метров и помогли 3000 обманутых дольщиков. Она с командой работала над переселением жителей Артема из ветхих и аварийных домов, а также участвовала в реализации проектов, связанных с приграничными автомобильными переходами в Приморье.

За тот период, что Ольга Сун-Жаю занимала пост генерального директора, КРПК заключила 11 соглашений на сумму 83,5 миллиарда рублей. «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что в бухте Муравьиной появится курорт как для россиян, так и для иностранцев, а также про проект промышленного парка «Большой Камень».

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