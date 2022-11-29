Хорошая практика: «Ростелеком» продолжает ускорять интернет в Приморье бесплатно

Новые клиенты компании также получат удвоенную скорость интернета. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» увеличил скорость домашнего интернета без изменения стоимости и запустил новые тарифы в населенных пунктах Приморья. Ускорение коснулось действующих абонентов компании, которые пользуются тарифами: «Технологии доступа», «Игровой», «Технология развлечения» по GPON. Новые клиенты компании, подключив услуги связи по перечисленным тарифам, также получат удвоенную скорость интернета.

Оператор ускорил тарифные планы линейки «Игровой» в городах Спасск-Дальний, Партизанск, Дальнереченск и Дальнегорск, а также населенных пунктах Воздвиженка, Преображение и Сибирцево. Теперь их жители могут пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/с (по технологии GPON).

Тариф «Игровой» разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры.

– Ускорение интернета – это еще одна инициатива, направленная на повышение комфорта наших клиентов, ставшая ответом на их растущие потребности. Сегодня в квартирах абонентов стабильно включены сразу несколько смартфонов, компьютеров, телевизоров, а у многих – устройства видеонаблюдения и датчики «Умного дома». Инфраструктура «Ростелекома» обладает прочным запасом пропускной способности и полностью готова к повышенным нагрузкам, – отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

В Лучегорске «Ростелеком» ускорил домашний интернет в два раза без изменения стоимости. Также стал доступен новый пакетный тариф «Технологии контроля. Макси 2.0.», который включают интернет до 50 Мбит/с, интерактивное телевидение Wink и сервис «Видеонаблюдение». Жители могут подключить сразу три услуги по выгодной цене.

В Находке, Уссурийске, Фокино и Лесозаводске до 300 Мбит/с выросла скорость интернета в пакетном предложении с интерактивным телевидением Wink и сервисом «Видеонаблюдение». Видеонаблюдение помогает следить за жильем и имуществом, контролировать обстановку в квартире или доме на расстоянии. Управлять услугой можно через личный кабинет на сайте или с помощью мобильного приложения из любой точки мира, где есть интернет. Клиенты отмечают, что с этим сервисом меньше беспокоятся за жилье, когда надолго уезжают.

– Мы в этом году переключились на пакетный тариф, потому что у нас несколько услуг: интернет, телевидение и камеры от «Ростелекома». Во-первых, так удобнее оплачивать, а во-вторых, получилось еще и выгоднее. У нас свой дом, и видеонаблюдение поставили давно. Оно стало незаменимой услугой, особенно, когда уезжаем, – поделился Иван, клиент «Ростелекома» в Находке.

Напомним, в августе этого года «Ростелеком» ускорил домашний интернет в 108 небольших населенных пунктах Приморского края. Скорость доступа выросла в среднем в три-четыре раза, а стоимость услуг связи при этом не изменилась.

Узнать подробнее о пакетных предложениях, тарифах, услугах и акциях компании можно на сайте rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 08 00.

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