Юбилейный показ балета «Корсар» состоится на Приморской сцене Мариинки

Сцена из балета «Корсар». Фото: Приморская сцена Мариинского театра

1 декабря на Приморской сцене Мариинского театра состоится 100-й показ балета «Корсар» Адольфа Адана – история о благородных пиратах и прекрасных невольницах в пышных декорациях. Главные партии в спектакле исполнят солисты местной балетной труппы: Арина Нагасэ, Шизуру Като, Лилия Бережнова, Георгий Стельмах. Дирижер – Виталий Шевелев.

Шумный, яркий и многолюдный балет «Корсар» понравится и тем, кто любит скромное очарование классики, и тем, кому по душе динамичные истории про приключения. Это настоящая романтическая история о благородных пиратах и их похождениях на берегу Адрианополя. Здесь чувствуется дух свободы: морской простор, пиратская команда, в которой есть и корсарки, фехтующие саблями в задорном танце не хуже мужчин. Предводитель корсаров Конрад освобождает Медору, невольницу Сеид-паши, и влюбленные устремляются навстречу новым приключениям.

Сцена из балета «Корсар». Фото: Приморская сцена Мариинского театра

На Приморской сцене спектакль идет в постановке художественного руководителя балетной труппы театра Эльдара Алиева, в которую бережно включены фрагменты легендарной версии Мариуса Петипа. Музыка написана французским композитором Адольфом Аданом, основоположником романтического балета, партитура которого впоследствии была дополнена также номерами других композиторов.

В балетной афише в декабре на Приморской сцене традиционно будут показаны также балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в постановке Эльдара Алиева (15, 24-25, 27, 29-31 декабря), красочные спектакли «Тысяча и одна ночь» (3 декабря), «Спящая красавица» (10 декабря), романтические балеты «Жизель» (8 декабря) и «Лебединое озеро» (17 декабря).

Сцена из балета «Корсар». Фото: Приморская сцена Мариинского театра

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