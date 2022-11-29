В ближайшие сутки в Приморье вторгнутся морозы и сильные ветра

В среду, 30 ноября, в центральных районах края ожидается небольшой снег и сильный ветер. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

После прохождения циклона в Приморье придет похолодание. Об этом сообщает «Примгидромет». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Циклон, проходящий в регионе, переместился на Татарский пролив, и край оказался во власти тыловой части вихря, которая определяет погоду в Приморье. Осадки стали менее интенсивными, местами все же сохраняются, но небольшие, на севере – умеренные. На дорогах все также гололедица, снежный накат и гололед.

В среду, 30 ноября, в центральных районах края все также синоптики обещают небольшой снег и сильный ветер. Температура сильно не изменится, но будет ниже нормы на 2-4 градуса: ночью -16…-22 °C, на северо-востоке до -25 °C, на побережье -10…-15 °C, днем -10…-17 °C, на севере до -21 °C.

Во Владивостоке в среду без осадков, морозно, и ожидается сильный ветер. За ночь столбики термометров опустятся сразу на 6-8 градусов, а днем не поднимутся выше -12 °C.

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