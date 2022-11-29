Чартерные рейсы могут запустить между Владивостоком и Монголией

Еще одна открытая для путешествий страна. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Расписание авиасообщений в Международному аэропорту Владивосток продолжает оживляться. После запуска маршрутов в Таиланд и налаживанием путей в страны СНГ и Азии может появиться еще одно международное направление – Владивосток – Улан-Батор (Монголия). Еженедельный рейс будет выполняться с 22 декабря.

Об этом сообщила монгольская авиакомпания Eznis Airways, информацию привели в представительстве МИД во Владивостоке. Вылет будет проходить по четвергам в 20 часов (во Владивосток) и по пятницам в 02:15 (в Улан-Батор). Время в пути на Боинг-737-700 составит 3 часа. В расписании аэропортов полета еще нет. Есть вероятность, что чартер будут продавать туристическим пакетом. Как уточняет портал Prim-Travel, ценник на сам билет начинается от 49 тысячи рублей (в оба конца). С корректировками из-за возвратов цена составит более 54 тысяч рублей. Ну а максимальная стоимость вряд ли ограничена.

Антиковидные ограничения в Монголии уже не действуют, а без визы в стране можно находиться до 30 дней. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что для россиян открыты рейсы из Владивостока в Лаос, запущен паром из Приморья в Южную Корею.

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