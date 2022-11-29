Банкноты подозреваемого. Фото: принтскрин видео, УМВД РФ

Почти сюрреалистичная история произошла во Владивостоке. Пожилая пенсионерка 72 лет наслушалась телефонных мошенников и почти отдала все деньги. По иронии судьбы ее встретил мужчина, который раскрыл злобный замысел и отговорил женщину. Однако деньги забрал себе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморью.

Вот как все было. Пенсионерка сняла в банке 250 тысяч рублей, чтобы перевести на спецсчет – конечно, он принадлежал мошенникам. Однако отправить деньги самостоятельно не вышло. Растерявшись, женщина вышла на улицу – вероятно, чтобы направиться в банк. Там ее будто бы ожидал добрый самаритянин, поинтересовался, почему пенсионерка встревожена. Услышав рассказ полностью, мужчина рассказал об умысле телефонных «разводил» и предложил помочь вернуть деньги на счет пенсионерки.

Доверившись новому другу, женщина отдала ему карту и деньги. Тогда «добряк» вернулся – якобы из банка – и отвез пенсионерку домой. Звонок в полицию был логичным шагом: быстро выяснилось, что денег у женщины больше нет. Однако даже это не стало финалом истории.

Полицейские во время дополнительного расследования установили, что мужчина замешан в сбыте нескольких фальшивых банкнот с «Золотым мостом» – двухтысячных. Видимо, потерпевшая – настоящий магнит для не самых честных людей.

– Следователем УМВД России по городу Владивостоку возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 186 УК РФ, – сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

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