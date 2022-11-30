До 17 градусов мороза ожидается в Приморье в среду, 30 ноября

В дальневосточной столице сегодня переменно облачно и без осадков. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В среду, 30 ноября, Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Об этом сообщает портал «Примпогода». Синоптики обещают снег центральным районам, гололедицу на дорогах и снежный накат в остальных частях региона. Ветер возьмет направление с северо-запада, умеренный до сильного, а столбики термометров сегодня опустятся до 17 градусов со знаком минус. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице сегодня переменно облачно и без осадков. Местами на дорогах все также сохраняется гололедица. Ветер северо-западный и сильный. Температура воздуха -10...-12°С.

В соседнем Уссурийске также без дождей и снега. Ветер возьмет направление с северо-запада, усилившись после обеда. Утром здесь гораздо холоднее, чем во Владивостоке: -18...-20°C. В течение дня температура будет варьироваться от 10 до 12 градусов мороза.

В Находке умеренный до сильного северо-западный ветер, температура воздуха -8...-10°C. В утренние часы -12...-14°C. Осадков сегодня не ожидается, ветер умеренный до сильного северо-западный.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно 30 ноября во Владивостоке было холодно. Температурный минимум синоптики фиксировали в 1970 году, и он составил -18,5°С. Максимальная температура воздуха в +7,8°С отмечалась в 1920 году.

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