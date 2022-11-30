Смерть студента из Керчи расследуют в Приморском крае

ЧП произошло на палубе судна «Рауде». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке заведено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности охраны труда. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП произошло на палубе судна «Рауде» еще 19 ноября 2022 года. 18-летний юноша выполнял работы, во время которых что-то произошло, и парень, потеряв равновесие, упал за борт. Предположительно, ориентацию он потерял из-за удара по голове чем-то тяжелым. При падении пострадавший сильно ударился и от полученных травм скончался в этот же день.

Чуть позже стало известно, что погибшим был студент из Керчи. В Приморье он приехал на практику от своего учебного заведения – ГБПОУ РК «Керченский морской технический колледж». Во Владивостоке его распределили на судно «Рауде», которое принадлежит ООО «Слайфиш».

– В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о пожаре в Охотском море – загорелся морозильный траулер (БМРТ). Более ста человек находились на борту Sunfish во время инцидента. Устранить пламя удалось силами экипажа, пострадавших нет. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку.

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