100-процентная готовность

Знаменитая бухта Лазурная преобразилась. Фото: Администрация Владивостока

С наступлением холодов в столице Приморья завершился комплексный дорожный ремонт. За время этого строительного сезона специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» привели в порядок 33 участка, а также устранили ямы и неровности более чем по 100 адресам. Расскажем о преображении немного подробнее.

Все включено

Комплексный ремонт позволяет специалистам не только заасфальтировать проезжую часть, но и навести порядок на близлежащих территориях. При необходимости рабочие заменили или отремонтировали сети инженерных коммуникаций, лестницы и подпорные стены. На многих участках установили новые остановочные пункты, светофоры, ограждения, а также смонтировали уличное освещение. После основной части работ на отремонтированных дорогах нанесли разметку и поставили необходимые знаки.

Масштаб впечатляет

Пожалуй, самым крупным в этом году стал ремонт дороги на острове Русский. Комплексное благоустройство островной территории начали еще в 2021 году, а в этом сезоне продолжили. Благодаря средствам из федерального бюджета удалось заасфальтировать 2,7 километра дороги, которая ранее была грунтовой. Таким образом к поселку Экипажному появились удобные подъездные пути, здесь осталось заасфальтировать порядка 1,5 километра. Как сообщили в мэрии, в будущем планируется облагородить все главные островные проезды.

Масштабный ремонт прошел также на Калинина, Нейбута и Давыдова. Улицы вошли в список приоритетных направлений по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Дорожные работы за счет субсидий краевого правительства и средств из казны Владивостока кипели также на Адмирала Фокина, Лазо, 3-й Поселковой, Херсонской, Хуторской, Багратиона, Краснозаводской, Сахарном ключе, Курчатова, Тимирязева, Лазурной, Вязовой, Глинки, Давыдова, Иртышской, Пологой. Не оставили без внимания специалисты участки: от остановки «Клиническая больница» до онкодиспансера (Русская, 63а); на Полярной, 7-7а; Луговой, 60-62а, 71-77; от Терешковой, 14 до Гульбиновича, 16; Гульбиновича, 8, корпуса 2-24; Вязовой, 1в-9; Иртышской, 22а -32/4; Артековской, 9; Лермонтова, 68б; Котельникова, 2 – Баляева, 38; Котельникова, 6-10; от Постышева к Гамарника, 7-9; Гризодубовой, 50-53; от Тетюхинской вдоль домов на Гризодубовой, 65, 67, 71 до Часовитина, 15, 21; от Добровольского, 17 до Пацаева, 11. При этом многие работы велись даже в ночное время, чтобы минимизировать пробки.

Сделано на совесть

Качество ремонтных работ помимо представителей мэрии контролировали общественные наблюдатели. Замечания, которые будут выявлены, подрядчикам придется устранить в рамках гарантийного срока за свой счет. Сейчас дорожники краевой столицы уже формируют перечень адресов, где будут проводить ремонт в следующем сезоне.

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