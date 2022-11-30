Преступника, находящегося в международном розыске, задержали в Приморье

Мужчина обвиняется в мошенничестве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке задержали гражданина Республики Казахстан, который обвиняется в мошенничестве. Мужчина находился в международном розыске по каналам Интерпола по инициативе правоохранительных органов Республики Казахстан.

– В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено местонахождение разыскиваемого в городе Владивостоке, где его и задержали, – сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

В ведомстве установили, что 36-летний казах придумал незаконный план. Ранее он узнал, что его приятель продал автомобиль марки Kia K5 жительнице города Шымкент за 4 900 000 тенге без оформления регистрационных документов. Тогда нарушитель приехал к новой хозяйке машины и представился сотрудником правопорядка. После этого мужчина рассказал автомобилистке, что ее недавняя покупка была похищена и находится в розыске. Он также «заботливо» предупредил женщину, что транспорт в любой момент может конфисковать полиция. Однако, чтобы «закрыть глаза», потребуется немаленькая сумма: 2 120 000 тенге. Жертва попалась на удочку и передала деньги, в надежде сохранить автомобиль.

Мужчина обвиняется в мошенничестве (часть 3, статья 190 Уголовного кодекса Казахстана). В приморской столице нарушителя заключили под стражу, но в скором времени решится вопрос о его экстрадиции в Республику Казахстан.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Расстояние – не преграда! Читайте, как порадовать друзей и близких

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.